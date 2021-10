Um homem, de 51 anos, morreu em um grave acidente na tarde desta sexta-feira (15), no km 175, na MG-050, em Pedra do Indaiá. A vítima era natural do Distrito de Lambari.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) foi acionada para atender a ocorrência.

De acordo com a PMR, o condutor do veículo Ford Fiesta, com placas de Divinópolis, trafegava pela rodovia e ao fazer a conversão para entrar a esquerda na estrada do Distrito de Lambari, ele não aguardou no acostamento e veio a colidir frontalmente com o automóvel Peugeot que seguia no sentido contrário.









Divulgação/Polícia Militar Rodoviária

O condutor do Ford Fiesta ficou preso às ferragens e morreu no local.