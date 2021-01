Por não aceitar o fim do relacionamento, um homem de 43 anos agrediu a ex-mulher de 18 anos, a filha do casal, uma criança de colo, e a sogra dele, nessa terça-feira (5), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com a Polícia Militar, o homem fugiu e está sendo procurado.

Ainda segundo a polícia, a jovem contou aos policiais que o ex-marido foi à casa dela querendo retomar o relacionamento. Ela disse que não queria e que ia acionar a Justiça para que ele pagasse pensão a ela por causa da filha dos dois.

O suspeito se revoltou com a situação e começou a dar socos na jovem nos braços e no pescoço e depois também deu socos na cabeça e na barriga da criança, que não teve a idade divulgada, mas ainda é de colo. A sogra dele, de 40 anos, tentou defender a filha e a neta, mas também foi agredida.

Vizinhos das vítimas tentaram conter o indivíduo e acionaram a Polícia Militar, o homem fugiu de carro e é procurado pelos policiais. A criança foi levada para o Hospital Escola da Faculdade Médica do Triângulo Mineiro, em Uberaba, por causa das lesões.