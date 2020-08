Um veículo Fiat Uno Mille de cor prata foi furtado na tarde desta terça-feira (18) em Piumhi.



Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi procurada na cidade de Pimenta por um indivíduo. Ele informou que estaria interessado em comprar o veículo. O proprietário do carro deslocou-se então até a cidade de Piumhi.



Ainda de acordo com a PM, o autor solicitou ao proprietário para fazer um test drive e disse que iria abastecer o automóvel,em seguida, fugiu com o veículo tomando rumo ignorado.



A Polícia Militar está em rastreamento.



Esse já é o segundo furto de veículo com as mesmas características registrado em Piumhi. No início do mês, um Uno também foi furtado de uma revenda de veículos após o autor realizar um test drive.

Fonte: 104 FM