Redação Últimas Notícias

Na madrugada dessa segunda-feira (16) as câmeras de segurança de um estabelecimento na avenida Abílio Machado registrou o momento em que um veículo colidiu contra uma residência.

O vídeo circulou no WhatsApp na noite dessa segunda-feira. De acordo com as imagens, o condutor de um Toyota/Corolla seguia sentido Centro/bairro em alta velocidade quando perdeu o controle da direção do veículo que se chocou contra um poste, a residência e uma árvore.