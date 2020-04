Um homem de 30 anos é procurado depois de pular e desaparecer no rio Lambari, em Bom Despacho, durante uma pescaria.

As buscas do Corpo de Bombeiros começaram na terça-feira (7) e seguem nesta quarta (8)

A equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local conhecido como Fazenda Tróia próximo a uma usina. Um idoso de 74 anos afirmou que estava pescando com a vítima quando ela pulou no rio para pegar uma rede.

Em seguida, o homem foi arrastado pela corredeira e não conseguiu alcançar a superfície do rio. A testemunha disse ainda que, a 15 metros de onde pulou, o homem foi visto levantando os braços pela última vez.