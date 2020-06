Um homem, de 29 anos, natural do estado da Bahia, foi preso no início da tarde desta sexta-feira (19), na área central de Arcos, suspeito de estelionato.

De acordo com o portal Arcos Notícias, ele foi identificado e abordado após a Polícia Militar receber informações sobre a aplicação de vários golpes financeiros contra idosos.

Com o suspeito foram apreendidos telefones celulares, cartões de crédito, uma carteira de motorista falsificada e máquinas de cartões. Ele confessou o crime.

Dois idosos, de 73 e 77 anos, reconheceram o indivíduo e admitiram ter caído no golpe do cartão clonado: quando alguém liga para a vítima e diz que o cartão dela foi clonado. Em seguida, outra pessoa vai até a casa dela, passando-se por funcionário do banco, para recolher o cartão. Em muitos casos a vítima repassa o cartão e a senha, favorecendo o cometimento do crime.