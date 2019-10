O corpo de um homem, que estava desaparecido desde sábado (12), foi localizado às margens da BR-354 em Campo Belo.

O veículo que ele conduzia havia caído em uma ribanceira de aproximadamente 6 metros. Evandro Carvalho, de 58 anos, foi localizado no fim da tarde desse domingo (13) por parentes que procuravam pela vítima.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor aparentemente perdeu o controle da direção do veículo em uma curva e caiu em uma ribanceira.

Segundo informações da polícia, o filho da vítima disse que Evandro estava voltando de Lavras. “O filho encontrou com o pai na rodovia há alguns quilômetros do local do acidente, mas Evandro não chegou a Campo Belo”, relatou o policial.

Ainda segundo o militar, havia um registro de desaparecimento feito pela família no sábado por volta das 13h. “A PM e PMR estavam à procura dele para esclarecer o desaparecimento. Estávamos buscando informações para saber se poderia ter sido sequestro ou outra ocorrência e, infelizmente, nos deparamos com o acidente”, comentou o militar.

