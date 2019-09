Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de sábado (7), após furtar uma moto no bairro São Vicente, em Arcos, na noite de sexta-feira (6)

O suspeito já havia cumprido pena por homicídio qualificado, mas atualmente estava em liberdade.

A moto furtada foi encontrada e apreendida em uma residência localizada no bairro Esplanada, onde o suspeito foi preso. No local ainda foram apreendidos um revólver calibre 38, três munições do mesmo calibre, vários apetrechos relacionados a armamento, como cartuchos vazios e uma barra de maconha

O criminoso e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Formiga