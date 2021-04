O homem que morreu afogado na tarde deste domingo (25) no lago de Furnas próximo a ponte do Turvo, tinha 78 anos e era natural da cidade de Cássia.

De acordo com informações, o idoso estava em uma embarcação particular com a família, escorregou e caiu na água.

Uma testemunha que estava no local disse que um piloto mergulhou para socorrer a vítima, mas devido a quantidade de galhos não conseguiu.

Militares da Marinha do Brasil e um Bombeiro Civil, conseguiram localizar o corpo. A perícia esteve no local e liberou o corpo para a funerária.