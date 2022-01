Um homem de 40 anos foi assassinado a facadas na área central de Cachoeira da Prata, na segunda-feira (18). Ele foi socorrido por funcionários do Centro de Saúde, mas não sobreviveu.

A vítima, Elissandro Alves, foi alvo de manchetes no ano passado ao sobreviver duas horas lutando contra uma forte correnteza na barragem no município.

Com a ajuda de testemunhas, os policiais militares localizaram a casa da irmã de um dos autores do crime. No local, ela afirmou à PM que não tinha conhecimento da localização do irmão pois, logo após o crime, ele teria pego alguns objetos e fugido, informando apenas as roupas que ele usava.

Através de buscas na residência, os militares observaram no quintal uma mata com pegadas recentes e começaram as buscas pelo suspeito com o apoio das Guarnições de Fortuna de Minas e Inhaúma. Ao localizá-lo escondido na mata em folhas de árvores, os militares deram voz de prisão.