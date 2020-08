Um homem de 59 anos foi morto a tiros, nessa segunda-feira (17), em Pitangui.

O filho da vítima informou que ela tinha sido ameaçada após denunciar uma festa que ocorria na cidade no fim de semana. Até o momento, ninguém foi preso.

Os militares foram até o bairro Padre Libério, por volta das 21h, após denúncias de que foram ouvidos disparos na região. Quando chegaram ao local, na Rua Mamede Nogueira, se depararam com a vítima no chão.

De acordo com a PM, socorristas do Gave confirmaram o óbito e informaram que o homem tinha sido atingido por dois tiros na região do peito.