A Polícia Civil está investigando um homem, de 34 anos, na cidade de Perdigão. Ele é suspeito de fazer uma comunicação falsa de roubo de veículo, com a intensão de fraudar o sistema de seguro veicular.

De acordo com informações da PC, o homem registrou um boletim de ocorrência no dia 10 deste mês, quando informou que estava em seu veículo Gol, em Perdigão, quando ao parar em um sinal de trânsito, teria sido abordado por dois homens que pediram informações, e em seguida, de posse de uma arma de fogo, teriam anunciado o assalto.

Ainda segundo informações, ele foi obrigado a se deslocar com os indivíduos até as margens de uma mata, onde foi obrigado a descer do automóvel e caminhar mata adentro, enquanto os supostos assaltantes fugiram com o carro.

O motorista contou ainda que retornou para a cidade de Perdigão com o auxílio de um motociclista.