Um cadáver rolou para fora de uma van funerária quando um suspeito, de 23 anos, fugiu com o veículo roubado de um estacionamento de um crematório em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos.

O caso aconteceu na quarta-feira (23) e, de acordo com as autoridades policiais da cidade, o homem continua foragido. As informações são da Fox News.

Segundo a polícia local, o suspeito roubou o veículo funerário para tentar escapar de uma perseguição policial. O corpo, que estava em uma maca, escapou da van pela porta traseira, que estava aberta. Os funcionários do local conseguiram recolher o cadáver com segurança.

Em entrevista ao canal Fox Atlanta, Stan Henderson, o proprietário da van e do necrotério, disse que “é ridículo que os mortos não consigam nem mesmo descansar”.