Na madrugada desta segunda-feira, um homem em situação de rua foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais no Bairro Santo Agostinho, Região Sul de Belo Horizonte. Segundo os policiais, ele havia invadido uma casa, roubado alguns itens e, ao tentar fugir, acabou preso em uma das grades da residência.

A casa fica localizada na Rua Alvarenga Peixoto. O imóvel estava fechado e disponível para locação. Segundo os militares, o homem de 37 anos e que estava em situação de rua se aproveitou da situação para arrombar a casa e entrar. Ele entrou no imóvel pela porta dos fundos.

Dentro da casa, ele chegou a pegar itens como torneiras. Porém, na hora de sair do local, o homem ficou preso entre a grade e a concertina da residência, do lado de fora.

A polícia foi acionada, e o homem foi preso em flagrante. Com ele foram encontradas algumas ferramentas, com as quais ele teria usado para retirar os objetos da casa.