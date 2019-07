Um homem de 56 anos se acidentou com uma motoserra nesta segunda-feira (22), próximo ao bairro Jardim Morumbi, em Formiga.

A equipe do Samu foi acionada e, no local, encontrou a vítima consciente, com um corte profundo em um dos dedos da mão esquerda.

O homem recebeu os primeiros atendimentos da equipe e foi encaminhado para a UPA da cidade. Mais tarde, foi transferido para a Santa Casa de Caridade.