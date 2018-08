Redação Últimas Notícias

Um homem de 46 anos matou a ex-mulher a facadas na noite de domingo (19), em Iguatama. Nessa segunda-feira (20) o indivíduo se entregou na Delegacia Regional de Formiga e confessou o crime.

A Polícia Militar de Iguatama foi informada sobre o crime pelo advogado do homem. O corpo da mulher, de 40 anos, foi encontrado na casa do indivíduo, no bairro Garças de Minas. De acordo com a Polícia Militar, a motivação para o crime seria por motivos torpes.

O crime foi registrado como feminicídio. O homem foi preso em flagrante.