Um homem, de 50 anos, morreu após se envolver em uma briga no centro de Belo Horizonte. Apesar das agressões, de acordo com o boletim de ocorrência, há suspeita de mal súbito.

O desentendimento, que ocorreu na noite de sexta-feira (18), começou em uma estação do Move e continuou na rua, em frente ao terminal. Imagens de câmera de segurança registraram a briga.

Nas imagens, o homem que morreu aparece discutindo com outro homem vestido com camisa regata. O vídeo mostra ambos discutindo e depois trocando socos e tapas.

De acordo com o registro da Polícia Militar (PM), depois da briga, o homem atravessou a Rua Rio de Janeiro, em sentido a outra cabine do Move. Mas, de repente, caiu no chão, aparentemente se sentindo mal