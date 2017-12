A Polícia Militar de Bambuí recebeu informações na noite dessa quarta-feira (27) de que um homem foi vítima de roubo na Rua Santos Dumont, no Centro.

Quando chegaram ao local, os militares fizeram contato com a vítima, um homem de 58 anos, que relatou que enquanto saia do seu ponto comercial e adentrava no carro foi surpreendido por um jovem que portando uma faca anunciou o assalto.

Nesse momento a vítima fugiu e pediu ajuda a terceiros. Com o escândalo, o indivíduo fugiu.

Foi realizado levantamento de informações e os militares conseguiram identificar, localizar e capturar dois jovens que participaram do crime: um de 18 anos e outro de 17.

A faca usada havia sido dispensada pelo menor infrator, mas foi encontrada e apreendida. Os dois envolvidos foram conduzidos à delegacia.