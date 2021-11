Um homem de 33 anos aparentemente teve um surto na madrugada deste domingo (14) e, após agredir um sargento da Polícia Militar, acabou sendo baleado pelo militar na entrada do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. A ocorrência ainda não foi encerrada e não há informações se o policial será afastado de suas funções.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o caso começou quando o homem e um senhor teriam ido até um posto de combustível no bairro Cidade Nova, na região Nordeste de Belo Horizonte, para tentar comprar gasolina. Eles estariam carregando um galão e foram informados pelo sub-gerente do posto que não poderia vender combustível naquele galão porque o mesmo não possuía selo de segurança do Inmetro.

O homem mais velho então pediu ao funcionário que providenciasse um galão com selo de segurança, enquanto o suspeito teria se alterado e começado a agredir o funcionário do posto de gasolina com socos no rosto, cabeça e costelas.

Nesse momento, a vítima tentou se refugiar no vestiário, sendo perseguida pelo autor que conseguiu quebrar a porta de vidro que dava acesso ao local – ferindo a vítima com um estilhaço de vidro no rosto. Também o autor teve os braços cortados.