O homem suspeito de esfaquear a ex-companheira grávida foi preso nessa sexta-feira (25) na zona rural de Paraguaçu (MG).

Conforme a Polícia Militar, os dois estavam separados há dez meses e estavam se divorciando. Ele teria dado 16 golpes de faca na vítima. Segundo a Polícia Civil, a mulher e o bebê não correm risco de morte. A vítima está internada no Hospital Alzira Velano, em Alfenas.

Ainda conforme a PM, a mulher teria ido para a casa da irmã do ex-companheiro, no bairro Colina São Marcos, para tratar do divórcio. Durante uma discussão, ele deu as facadas e fugiu. A irmã não teria conseguido segurar o suspeito e permaneceu no local para prestar auxílio à mulher.

O suspeito, de 35 anos, estava escondido desde o início do ocorrido, até que foi para a casa do irmão na zona rural e pediu para que acionasse a polícia para se entregar. Em seguida, confessou o crime e foi levado ao presídio de Alfenas (MG).