Um homem de 35 anos foi preso no bairro Santa Sara, às margens da BR-262, em Nova Serrana, nesta quinta-feira (24). Segundo a Polícia Militar (PM), ele é suspeito de tentar matar a tiros a ex-mulher. A arma utilizada no crime foi apreendida.

Os militares conseguiram localizar o suspeito durante diligências. Ao perceber que seria abordado, ele fugiu em alta velocidade pela BR-262, mas foi abordado e detido.

Dentro do carro em que ele estava, a polícia encontrou o revólver utilizado no crime, cinco balas calibre 38 deflagradas e 16 do mesmo calibre intactas. O material foi apreendido e levado para a delegacia juntamente com o homem.

Crime

O crime foi registrado no bairro São Marcos. Segundo informações PM, a mulher de 31 anos caminhava pela rua quando o suspeito passou e atirou cinco vezes em direção a ela. Durante rastreamento para localizar o suspeito, a equipe disse que constatou indícios de que o homem teria premeditado o crime e já estava pronto para fugir para outro Estado.

A PM informou que, para tentar fugir dos disparos, a mulher entrou em um estabelecimento comercial. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) chegou ao local o Corpo de Bombeiros já havia imobilizado a vítima.

Após assumir o atendimento, o Samu informou que a mulher estava consciente, estável. No entanto, não foi possível constatar quais ferimentos eram de entrada e quais eram de saída das balas. A vítima foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar.

A PM não informou o nome e o local para onde a mulher foi encaminhada para garantir a segurança dela.

