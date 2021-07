Um homem de 38 anos foi vítima de choque elétrico em Arcos na manhã desta quarta-feira (14).

A equipe do Samu foi acionada para dar apoio ao Corpo de Bombeiros, no atendimento de uma queimadura/choque elétrico, na Rua Antônio Domingos, Bairro Esplanada.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Arcos apoiou o atendimento da vítima. O homem estava consciente, com queimaduras de terceiro grau em aproximadamente 50% do corpo.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga foi empenhada e fez a interceptação com a USB e deve concluir o trajeto até Formiga.

Fonte: Samu