Um homem de 30 anos foi vítima de um grave acidente de trabalho em uma mineradora, na cidade de Arcos, nesta segunda-feira (20).

A central de regulação do Samu Oeste foi acionada às 14h50 para realizar o resgate do acidentado.

A ambulância da empresa seguiu com a vítima ao encontro da equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Arcos. O homem, que estava consciente no momento do atendimento, sofreu uma amputação traumática na altura da coxa, da perna direita. Ele recebeu os primeiros atendimentos das equipes, foi imobilizado e encaminhado ao Hospital São José em Arcos.

Rapidamente foi transferido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga, para a Sala Vermelha da Santa Casa de Caridade de Formiga.