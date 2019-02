Um homem, de 31 anos, tentou matar o próprio irmão, de 29 anos, usando uma foice na tarde dessa quarta-feira (6) em Cedro do Abaeté, no Centro-Oeste.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi levada para o Pronto Socorro da cidade com cortes na cabeça e, em seguida, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abaeté em estado grave.

Conforme a PM, o suspeito foi abordado pelos militares em uma rua da cidade e confessou ter dado vários golpes com uma foice no irmão e que sua intenção era matá-lo. Segundo ele, há alguns meses a vítima o teria agredido com pauladas enquanto ele dormia.