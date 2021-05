Um homem de 29 anos foi preso após esfaquear o ex-sogro e dar um soco na ex-sogra em Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais, nesta terça-feira (4). Segundo a Polícia Militar, ele não aceitava a separação da ex mulher e a perda da guarda da filha.

O suspeito foi até a fazenda onde morava a ex e os pais dela armado com uma faca. A mulher não estava no local. Ele encostou a faca no pescoço da sogra e deu um soco no rosto dela, que causou um pequeno corte. Depois ele esfaqueou o sogro no abdômen e fugiu.

A filha do suspeito de 3 anos presenciou as agressões, mas não foi ferida. Ela estava no colo da avó. O avô foi levado para um hospital da região e teve que passar por cirurgia.

A polícia acredita que a intenção do homem era matar a ex-mulher e como ela não estava na fazenda, ele agrediu os pais dela.