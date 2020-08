Seis homens armados renderam o proprietário de um depósito de café e sua família na noite dessa terça-feira (18) e roubaram sacos de café.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima de 69 anos relatou que por volta de 21h, encontrava-se em sua casa (que fica ao lado do galpão da empresa), juntamente com sua esposa e sua filha quando foram surpreendidos por seis indivíduos armados com armas tipo pistola, todos portando rádios portáteis e aparentemente utilizando coletes balísticos sob as blusas de frio, tendo estes ameaçado e rendido os moradores e em seguida levaram todos para um quarto do imóvel, onde permaneceram sob vigilância de um dos indivíduos.

Posteriormente, chegou ao local, a vítima que também foi rendida e colocado no mesmo cômodo com os demais.

Os suspeitos se dirigiram para o galpão da empresa e utilizaram uma empilhadeira para carregar com “bags” de café o caminhão Mercedes Benz, modelo 1218, placa GPZ-3449/Piumhi, o qual já se encontrava parcialmente carregado com bags de café; as vítimas ainda ouviram o barulho de um segundo caminhão no local; as vítimas ouviram estes conversando entre si e dizendo que se encontrariam na cidade de Machado.