Por volta das 21h de quarta-feira (11), policiais rodoviários de Formiga, durante patrulhamento pelo km 57 da rodovia MG-170 em Arcos, quando se deslocavam no sentido Lagoa da Prata, se depararam com uma motocicleta, com dois ocupantes em atitude suspeita. Durante abordagem os militares constataram que o condutor, de 28 anos, residente no bairro Floresta em Arcos, não tinha habilitação e que a referida moto estava com a documentação atrasada.

Durante a ação foi verificado também que o passageiro de 43 anos, morador do mesmo bairro, transportava cinco galinhas caipiras dentro de um saco. Perguntados, os suspeitos disseram aos policiais que haviam comprado as galinhas de um tio do condutor por R$80, contudo entraram em contradição a respeito de como foi realizada a compra.

Os policiais ainda se deslocaram até a residência do referido tio, localizada no bairro Othon Maia, contudo os vizinhos do local disseram que não havia morador naquela casa há vários meses.

Após a tentativa de localizar o suposto vendedor dos animais, na presença de testemunhas, os dois indivíduos confessaram o furto das galinhas de uma senhora de idade avançada que reside em um sítio na comunidade Mata do Esgoto em Arcos.

Diante da confissão, os dois homens, que já possuem passagens na polícia por tráfico de drogas, direção perigosa, dano, porte de substâncias entorpecentes, lesão corporal, ameaça, resistência e desacato, foram presos por furto, sendo as galinhas devolvidas para a proprietária.

O condutor ainda foi autuado em R$2.054,29.