Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança arremessando tijolos em cachorros e destruindo e colocando fogo no abrigo deles em Conselheiro Lafaiete, na região Central do Estado. O caso foi registrado no dia 17 de outubro.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi aberto para apurar o caso. Até agora, um dos suspeitos já foi identificado. A placa do veículo utilizado pela dupla também já foi descoberta pelos policiais.

As imagens foram publicadas pela ativista em prol dos direitos dos animais Luisa Mell em seu perfil no Instagram.

Na legenda, Luísa afirma que o abrigo dos cachorros foi construído por moradores da cidade. Diz ainda que os cães estão bem. “O que faz duas pessoas saírem de casa para agredir seres tão puros, que só nos dão amor? O que está acontecendo com a humanidade?”, escreveu.