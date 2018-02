Redação Últimas Notícias

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (27), em Divinópolis, por roubo de um veículo.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrências, três homens roubaram um veículo Fiat Palio Wekend, placas GWH-1553, na cidade de Santo Antônio do Monte e fugiram sentido à MG-050.

Durante patrulhamento pela rodovia, policiais militares de Itapecerica avistaram o veículo seguindo em alta velocidade. Os ocupantes não obedeceram à ordem de parada e continuaram em fuga.

Os militares seguiram o veículo que entrou em uma estrada vicinal conhecida como “estrada do cacoco”, que liga a rodovia com o bairro Jardinópolis em Divinópolis.

Policias de Divinópolis foram acionados para prestarem reforços. Durante a perseguição, o motorista do Pálio perdeu o controle direcional do veículo e colidiu com um poste.

Os indivíduos tentaram fugir a pé, mas dois foram alcançados e presos. Com eles os militares apreenderam uma arma de fogo.