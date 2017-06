Um homem de 59 anos e outro, de 27, foram presos por desobediência e resistência no bairro Brasília, em Arcos, no sábado (17).

Segundo informações da PM, eles foram abordados na rua Capitão Apolinário e, durante as buscas, passaram a desobedecer as ordens da polícia, tentando agredir a equipe com socos e chutes. Foi necessário uso de força física moderada e uso de algemas. Um dos indivíduos tentou fugir, mas foi alcançado.

Já nesse domingo (18), a PM foi acionada e compareceu no Pronto Atendimento Municipal de Arcos (PAM) onde um homem de 28 anos havia dado entrada após sofrer um acidente de trânsito. Ele estava em um automóvel Ford/Ka a caminho da comunidade de Santana, na zona rural da cidade, quando o carro capotou na estrada.

A vítima não usava o cinto de segurança e sofreu várias escoriações. Ele ficou em observação para exames mais detalhados, visto que havia suspeita de fraturas.