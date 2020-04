Dois homens, de 32 e 34 anos, foram resgatados de um soterramento em um terreno no Centro da cidade de Cláudio, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), neste sábado (18).

Conforme informações do Samu, as vítimas estavam trabalhando na limpeza do lote para a implantação de canteiro de obras, quando uma parte da terra cedeu sobre eles e mais duas pessoas, sem idade e sexo identificados.

Ao chegar no local, a equipe de salvamento encontrou as vítimas conscientes. Um dos homens, o de 32 anos, estava em estado de confusão mental leve, segundo o médico da equipe que prestou socorro.

Ambos receberam os primeiros atendimentos no local, foram imobilizados e encaminhados para a Santa Casa de Cláudio. O estado de saúde deles não foi informado.