A homologação do concurso público da Prefeitura de Divinópolis está suspensa temporariamente. A informação foi dada pelo prefeito, Galileu Machado, durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (22) que seria para anunciar a homologação dos concursos realizados no ano passado.

Segundo Galileu Machado e o procurador do município, Wendel Santos, eles acataram a decisão da Justiça que concedeu uma liminar a pedido do Ministério Público suspendendo a homologação.

“Uma surpresa muito grande chegar aqui com o pedido de liminar do promotor para que não fosse homologado o concurso. Então, respeitando a Justiça, vamos aguardar a decisão dela”, disse o prefeito.

A Prefeitura terá, a partir desta terça-feira, 72 horas para prestar as informações dos questionamentos que basearem a liminar. Depois desta análise que será definido se ocorrerá ou não a homologação do concurso.

“Estamos com as informações praticamente prontas, pois as questões levantadas nesta Ação Civil Pública foram resolvidas administrativamente. Foram, inclusive, objeto de ação por parte dos candidatos. Pessoas maiores e capazes com condição de defender o próprio direito. Foi impetrado junto ao Ministério Público, mas o promotor entendeu por bem ajuizar esta ação assim mesmo”, explicou o procurador do município.

“Todos os questionamentos administrativos feitos pelos candidatos foram respondidos de maneira fundamentada. Mas o Ministério Público tem o direito de ajuizar as ações sempre que entender que algo tem que ser acertado. Mas temos a convicção que tudo foi feito da maneira mais correta possível”, completou.

Seriam homologados resultados do concurso 01/2017, que teve as provas aplicadas em março do ano passado e, segundo a Prefeitura, 26.542 pessoas inscritas para quase 400 vagas em diversos setores, e do concurso 02/2017 para o cargo de agente comunitário de saúde.