O horário da partida entre Guarani-MG e Caldense foi alterado pela Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de Futebol (FMF).

Anteriormente marcado para as 19h da próxima quarta-feira (30), o jogo passou para as 17h15, no Farião, em Divinópolis.

A mudança da partida que será válida pela quarta rodada do Campeonato Mineiro ocorreu a pedido da diretoria do Bugre devido às condições do sistema de iluminação do estádio. A Caldense é a sétima colocada com dois pontos. O Guarani-MG aparece em 10º com um ponto.