As pessoas que trabalham durante todo o dia e vão às compras neste Natal terão mais tempo para pesquisar preços e conferir a decoração natalina no Centro de Formiga.

O horário especial do comércio terá início nesta quarta-feira (18) e seguirá até a véspera do Natal, no dia 24.

A alteração do horário foi sugerida pela Acif/CDL.

Confira os horários: