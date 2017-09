A Viação Terlúcia divulgou nesta terça-feira (26), que mudará os horários dos ônibus que fazem a linha Formiga/ Distrito de Pontevila, a partir do dia 2 de outubro.

A mudança atende a uma reivindicação Associação de Moradores do Distrito Turístico.

No início deste mês, a presidente da Associação, Janaína Pedrosa, se reuniu com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Alisson Sá, o coordenador de Turismo, Thadeu Alencar, e o representante da Viação Terlúcia, Fábio Duarte e dentre outras reinvindicação foi a alteração dos horários dos ônibus.

A resposta da Viação Terlúcia foi dada em nova reunião, que envolveu os mesmos presentes no primeiro encontro. “Ficamos muito satisfeitos com os resultados destas conversas. Com todos trabalhando assim de forma cooperativa, temos certeza que colocaremos o turismo de Formiga nos trilhos ainda mais rápido. É importante ressaltar a boa vontade tanto da Viação Terlúcia quanto da Associação de Pontevila, que estiveram abertos ao diálogo e sempre na busca conjunta de soluções”, comentou Thadeu Alencar.

Alisson explica que “é claro que desejamos projetos ousados no turismo formiguense, mas agora é o momento de geração de parcerias que tragam soluções para a organização estrutural. Através dessas ações, Formiga e seus atrativos tornam-se melhores, não só para os turistas, mas principalmente para a população local”, explicou o secretário.

Novos horários dos ônibus

Segunda / Quarta / Sexta

Saída de Formiga: 6h e 15h30

Saída do Distrito Turístico: 7h15 e 16h50

Terça / Quinta

Saída de Formiga: 6h e 14h

Saída do Distrito Turístico: 9h e 17h