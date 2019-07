O único eclipse solar total deste ano aconteceu nessa terça-feira (2). Uma faixa de 150 quilômetros entre o norte do Chile e o centro-norte da Argentina foi abarcada pela escuridão, no que foi considerado o maior evento astronômico do ano.

O espetáculo, iniciado no Pacífico, foi observado em sua totalidade em boa parte do Chile e parcialmente no Brasil. A “zona zero” ocorreu nas regiões de Coquimbo e Atacama, onde o dia luminoso deu passo a uma breve noite de 2 minutos e 36 segundos. A pequena localidade de La Serena, onde se encontra o Observatório de La Silla, foi o epicentro do eclipse. O local recebeu cerca de 200 mil pessoas.

O presidente do Chile, Sebástian Piñera assistiu ao eclipse no Observatório, junto com a direção do ESO.

No Brasil, o fenômeno foi visto em alguns estados, mas apenas de forma parcial. De acordo com o Observatório Nacional os lugares com melhor visualização foram Porto Alegre, onde o sol teve 75% de sua área sombreada pela lua, Florianópolis (60%), Curitiba (55%), Campo Grande (46%), São Paulo (46%), Rio de Janeiro (40%).