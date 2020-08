A equipe do Projeto Horta Urbana iniciou, nessa segunda-feira (24), a implantação de uma nova horta no bairro Engenho de Serra, desenvolvida em parceria com a Farmácia da Valéria.

De acordo com informações do Banco de Alimentos, no local, serão cultivadas plantas medicinais, que inicialmente serão usadas na produção de um xarope fitoterápico, no laboratório de manipulação da farmácia, de responsabilidade técnica da farmacêutica Valéria Bueno.

O xarope será distribuído gratuitamente à população por meio de uma parceria com a Secretaria de Saúde, e mediante apresentação de receita médica.

A implantação da horta medicinal contou com o auxílio da equipe de atiradores do TG 04-030.