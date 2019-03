De acordo com o coordenador do Banco Municipal de Alimentos (BMA), Anuar Teodoro Alves, as mudas frutíferas são usadas para formar pequenos pomares nas unidades do Projeto Horta Urbana e as mudas de plantas medicinais e temperos, além de serem plantadas nas unidades do projeto, também serão plantadas em pequenos canteiros nas escolas da rede municipal. “Gostaria de agradecer ao Vicente de Paula, encarregado supervisor da Jaraguá, e ao Cléber, proprietário da Germinar, pela generosidade e pela parceria que já está produzindo frutos”.