Hospitais da região Centro-Oeste de Minas, que compõe a Macrorregião Oeste, vão receber cerca de R$ 8 milhões para o custeio de cirurgias eletivas de pacientes que estão inscritos nas lista de espera. O anúncio foi feito pela assessoria de comunicação da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis na sexta-feira (25).

Entre as cidades com hospitais contemplados estão Formiga, Arcos, Bambuí, Cláudio, Estrela do Indaiá, Lagoa da Prata, Carmópolis de Minas, Moema, Itapecerica, Luz, Dores do Indaiá, Bom Despacho, Pitangui, Divinópolis, Nova Serrana, Oliveira, Itaúna e Pará de Minas. Veja abaixo tabela com valores por cidade.

“Nós vamos ampliar o acesso às cirurgias eletivas para a população durante este ano com objetivo de zerar a fila dos municípios aumentando a capacidade dos hospitais públicos municipais e prestadores filantrópicos credenciados pelo SUS”, destacou o Superintendente de Saúde de Divinópolis, Julio Guimarães Barata.

A ação faz parte do programa “Valora Minas – Opera Mais”, do Governo Estadual. O objetivo é reduzir a fila e o tempo que os pacientes aguardam pelo procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, são 880 procedimentos cirúrgicos eletivos hospitalares, entre eles ortopedia, neurocirurgia, urologia, oftalmologia, otorrino, cirurgia geral e outros.