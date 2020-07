O hospital de campanha montado no Expominas, no bairro Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, inicia suas atividades nesta segunda-feira (13), com 30 leitos disponíveis em um primeiro momento, mas que poderão ser expandidos conforme a demanda, segundo o governador de Minas, Romeu Zema.



Pacientes dos hospitais Júlia Kubitschek e Eduardo de Menezes, ambos na Região do Barreiro, também terão nova estrutura assistencial.



Para o início do atendimento no Expominas, a equipe é formada por 20 médicos, cinco psicólogos, 20 técnicos de enfermagem e 100 soldados da Polícia Militar. O número de casos do novo coronavírus no estado é de 75.851 mil e os óbitos, 1.576. Especialistas apontam que o pico da pandemia ocorrerá na próxima quarta-feira.

Foram investidos R$ 5,3 milhões na implantação do hospital de campanha, com recursos públicos e privados. Deste total, R$ 4,5 milhões foram recebidos em doações financeiras por meio de parcerias.