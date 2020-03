O secretário de Saúde de Divinópolis, Amarildo de Sousa, anunciou na tarde desta quarta-feira (25), em coletiva online, que o município terá um hospital de campanha no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto.

O local já começou a ser preparado e até o fim desta semana, contêineres refrigerados devem chegar ao município. Na semana seguinte, começarão as contratações das equipes que vão atuar na linha de frente de combate ao coronavírus.

O valor de custeio mensal da unidade foi orçado em pouco mais de R$ 1 milhão. No entanto, os valores serão auditados mês a mês, podendo ser alterados. As despesas serão custeadas pelo plano de contingência do Estado. A gestão ficará a cargo do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (Ibds), que administra a UPA.

Hospital de campanha

O hospital de campanha está previsto no Plano Especial de Combate ao Coronavírus e contempla moradores que usam a UPA Padre Roberto dos municípios de Divinópolis, Carmo do Cajuru, São Sebastião do Oeste e São Gonçalo do Pará. Serão disponibilizados 20 leitos de Suporte Avançado de Vida (SAV), equipados com respiradores, e 20 leitos de observação.