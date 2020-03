A morte de uma mulher de 31 anos no Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis, será investigada após a suspeita de novo coronavírus. A informação foi repassada pela assessoria de comunicação do hospital nesta terça-feira (24). O caso ainda não consta no boletim do Estado e do Ministério da Saúde.

Por meio de nota, o complexo informou que a paciente deu entrada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) no domingo (22). Ela era diabética e apresentava insuficiência respiratória. A mulher morreu na segunda-feira (23) de parada cardíaca.

Apesar de a vítima não ter realizado viagens recentes ao exterior e não ter tido contato com as pessoas com coronavírus, o sangue dela foi colhido e enviado ao laboratório Hermes Pardini. O resultado será divulgado em oito dias.

Coronavírus

Além de Divinópolis, que foi a primeira cidade do Estado a ter um caso confirmado, outras duas cidades tiveram pessoas com resultado positivo para coronavírus, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).