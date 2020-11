A direção do Hospital Madre Teresa, na região Oeste de Belo Horizonte, confirmou na manhã desta quinta-feira (26) que, devido à ocupação de leitos no setor Covid-19, a unidade de atendimento dos pacientes com sintomas gripais ou suspeitos do coronavírus no Pronto Atendimento ficará suspensa até segunda-feira (30).

De acordo com nota oficial, é uma decisão transitória “motivada pelo compromisso com a segurança de todos os nossos pacientes, médicos e colaboradores. O objetivo, neste momento, é rever a logística de leitos e avaliar a necessidade de readequação, considerando a perspectiva do aumento de casos em Belo Horizonte”.

A nota esclarece que o hospital permanece atendendo a todos os casos de urgência e emergência e as clínicas de cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, neurologia e ortopedia continuam cuidando de nossos pacientes no PA. Os atendimentos eletivos de consultas, exames e internações “permanecem inalterados seguindo todas as normas preconizadas de segurança”.

Nessa quarta-feira (25), a direção do hospital divulgou comunicado interno aos seus funcionários no qual informou a suspensão de atendimentos de pacientes com sintomas gripais ou suspeitos de Covid-19. A decisão foi tomada após a unidade atingir o limite na ocupação de leitos específicos para pacientes infectados com o novo coronavírus.