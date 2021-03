Representantes do Executivo, Polícia Militar (PM) e do governo de Minas se reuniram nesta sexta-feira (19) para avaliar as condições da estrutura física do hospital. Unidade deveria ter sido entregue em 2012.

A Prefeitura e o governo do Estado estão discutindo a possível abertura de leitos para tratamento exclusivo de pacientes com Covid-19 no Hospital Público Regional, em Divinópolis. Na manhã dessa sexta-feira (19), o prefeito Gleidson Azevedo (PSC) acompanhado da vice-prefeita Janete Aparecida (PSC) estiveram na sede da unidade com representantes da Polícia Militar (PM) e do Estado, com o objetivo de avaliar as condições da Unidade.

O Hospital era para ter sido entregue em 2012; quase dez anos depois, o serviço ainda não foi finalizado. Os trabalhos no local sofreram diversas interrupções por conta da falta de recursos. A última foi há quatro anos e segue até hoje. Por enquanto, não há previsão de quando serão retomadas as obras no local.

O prefeito Gleidson Azevedo falou com a equipe de reportagem da TV Integração sobre a visita de representes do estado no Hospital.