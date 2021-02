A Unidade de Acidente Vascular Cerebral (U-AVC) será inaugurada na quinta-feira (11) no Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), em Divinópolis. Por conta da pandemia, a solenidade será realizada no auditório da instituição para um número limitado de pessoas.

O espaço fica no setor 6 do CSSJD e será do tipo III, com 10 leitos que seguem os critérios previstos pelo Ministério da Saúde. A unidade em Divinópolis dará apoio ao espaço tipo I localizado em Itaúna.

A unidade contará com uma equipe capacitada composta por neurologistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e enfermeiros. Segundo o CSSJD, o local está preparado para atender o paciente de forma precisa e no menor tempo possível após a ocorrência do AVC, seguindo todos os protocolos de atendimento.

O hospital reforça que, dentro da janela de tratamento (de 4h30), as chances de complicações clínicas e infecções são menores, contribuindo para a melhora na evolução do paciente e reduzindo o tempo de internação dele no hospital.