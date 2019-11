Divulgação

O Hotella Nutella será instalado em Napa Valley, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em janeiro de 2020

O hotel pop-up será totalmente voltado à Nutella , desde a decoração até o café da manhã, onde obviamente o creme de avelã será a estrela principal. Os hóspedes encontrarão travesseiros em formato de croissant em seus quartos e papéis de parede com potes da iguaria.

Entretanto, apenas três fãs e seus convidados terão a chance de ficar no espaço, sendo selecionados através de um concurso. Os interessados podem se inscrever no site oficial do Hotella Nutella .

Além de preencher informações básicas, os aspirantes a hóspedes deverão enviar um vídeo original de até 1 minuto, que mostre a “paixão por Nutella no café da manhã”. As inscrições ocorrem até 8 de dezembro.