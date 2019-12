O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste), através do Núcleo de Educação Permanente (NEP), realiza nesta quinta-feira (12), o I Simpósio de Cardiologia.

O evento ocorrerá no Espaço para Eventos Vitória Cândida, bairro Bom Pastor, em Divinópolis, das 13h às 18h, e é direcionado a profissionais da rede de saúde da Região Oeste.

A capacitação contará com três médicos especialistas na área. O tema Arritmias será abordado por Daniel Soares Souza, os temas Crise Hipertensiva e Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ficará a cargo de Rogério Barbieri Sichieri e Eduardo Henrique discorrerá sobre Parada Cardiorrespiratória (PCR).

De acordo com o conteúdo disponibilizado no site InfoEscola, o coração é o órgão central do sistema circulatório, sendo responsável pelo contínuo bombeamento de sangue através dos vasos sanguíneos.