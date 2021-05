Na quarta e quinta-feira (5 e 6), das 19h às 22h, ocorrerá o I Webinário de Inovação para a segurança contra incêndio e Pânico. O local de transmissão será Divinópolis e haverá certificado para os participantes.

O evento de caráter técnico, destinado a profissionais como projetistas de segurança contra incêndios, engenheiros, arquitetos, estudantes de engenharia e arquitetura, técnicos de segurança do trabalho, bombeiros militares e civis, associações, entidades de classe e órgãos públicos, empresas do setor da construção civil, fabricantes de produtos de segurança contra incêndios voltados para áreas diversas, etc.

A capacitação é 100% Online e gratuita. Mais informações pelo Whatsapp: (31) 99563-9558 / [email protected] www.fundacaosalvar.org.br.

Fonte: Corpo de Bombeiros