O relatório usado pela Polícia Federal para apontar um navio grego como origem da mancha de óleo que atingiu praias do litoral brasileiro registrou, na verdade, manchas de clorofila, segundo centro de monitoramento ligado ao Ibama.

De acordo com Pedro Bignelli, coordenador-geral do Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais (Cenima), a empresa que elaborou o relatório já havia apresentando o estudo ao instituto federal que trata do meio ambiente. No entanto, o Ibama rejeitou o parecer após Bignelli ver problemas no documento.

O estudo foi feito pela empresa especializada HEX Tecxnologia. De acordo com Bignelli, a companhia procurou o Ibama em outubro, semanas após o aparecimentos das primeiras manchas, para apresentar o relatório.

Em novembro, o mesmo relatório foi usado pela PF para deflagrar a Operação Mácula, que apontou o petroleiro grego Bouboulina como suposta origem do óleo que vazou.

“Após a operação eu tive acesso ao relatório completo e fiz o caminho inverso: fui buscar as imagens que eles haviam usado e comprovei que meu veredito estava certo. Não era óleo, era clorofila” – Pedro Bignelli, coordenador-geral do Cenima

Relembre a Operação Mácula:

• A operação foi deflagrada em 1º de novembro

• A PF cumpriu mandados de busca e apreensão na Lachmann Agência Marítima, que seria representante do navio grego Bouboulina

• As investigações mostravam que em 15 de julho o navio atracou em Puerto José, na Venezuela; as imagens de satélite detectaram derramamento a 733,2 km a leste do estado da Paraíba, mancha que foi divulgada como óleo, mas Ibama diz que é clorofila