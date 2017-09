No início do mês, representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Daniel Ribeiro Mendonça e Giovani Soares Silva, estiveram em Córrego Fundo para solicitar apoio do município na realização do Censo Agropecuário de 2017. A reunião contou com representantes do Departamento de Agricultura e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater).

De acordo com dados do IBGE, a partir de 1º de outubro, será realizado o Censo Agropecuário 2017, quando recenseadores irão percorrer todos os estabelecimentos agropecuários do país. Para isso, é necessário o apoio da sociedade, autoridades e estruturas locais que viabilizem o suporte necessário à coleta de dados. Assim, são constituídas as Comissões Municipais de Geografia e Estatística, reunindo representantes de governos municipais, instituições e organizações.

O objetivo da visita foi formar a Comissão Municipal para fornecer apoio para o levantamento dos dados no município. Em Córrego Fundo, a comissão é composta pelo supervisor do Departamento de Agricultura, Rafael Júnior Silva; pelo técnico da Emater, Marcos Roberto de Souza, e pela servidora da secretaria de Administração, Contabilidade e Fazenda, Lisley Muriel de Faria. O apoio poderá ser feito na localização de propriedades rurais para coleta e análise das informações.

A partir do início do censo, serão realizadas novas reuniões, para apoio, coleta e análise dos dados.